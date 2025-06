Liberato il senzatetto che ha ferito quattro agenti Lollobrigida | Da certa magistratura atteggiamenti vergognosi

Il ministro Lollobrigida condanna duramente l’episodio e la gestione da parte della magistratura, definendo vergognosi gli atteggiamenti adottati. Liberato il senzatetto che ha ferito quattro agenti, si solleva un grave interrogativo sulla sicurezza e sulla giustizia nel nostro Paese. È fondamentale affrontare con fermezza queste situazioni per garantire rispetto e tutela per tutti. La vicenda solleva un’importante riflessione su come si possa intervenire efficacemente.

Il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida ha preso una posizione netta in merito all'ultima aggressione avvenuta nella zona del parco Galvani nella giornata di lunedì 9 giugno. L'uomo, un 27enne straniero, ha ferito quattro agenti della Polizia Locale dopo essere stato sorpreso a. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Liberato il senzatetto che ha ferito quattro agenti, Lollobrigida: "Da certa magistratura atteggiamenti vergognosi"

