Liberato il senzatetto che ha ferito due agenti Lollobrigida | Da certa magistratura atteggiamenti vergognosi

La recente vicenda al parco Galvani solleva pesanti dubbi sulla giustizia italiana, con il ministro Lollobrigida che denuncia atteggiamenti ingiustificabili della magistratura. La scarcerazione del senzatetto aggressore, responsabile di aver ferito due agenti e altri quattro membri delle forze dell’ordine, mette in discussione le politiche di sicurezza e tutela pubblica. È ora di riflettere su come garantire rispetto e sicurezza per tutti, senza compromessi.

Il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida ha preso una posizione netta in merito all'ultima aggressione avvenuta nella zona del parco Galvani nella giornata di lunedì 9 giugno. L'uomo, un 27enne straniero, ha ferito quattro agenti della Polizia Locale dopo essere stato sorpreso a. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Liberato il senzatetto che ha ferito due agenti, Lollobrigida: "Da certa magistratura atteggiamenti vergognosi"

