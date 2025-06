L' ha chiesto Conte il Napoli è pronto a pagare 20 milioni | ecco chi è Juanlu Sánchez l' oro olimpico che viene da Siviglia

Il mercato del Napoli di Antonio Conte si anima di grandi strategie e sguardi rivolti al futuro. Tra i nomi caldi c’è Juanlu Sánchez, talento spagnolo del Siviglia, classe 2003, pronto a esplodere sulla scena internazionale. Con una valutazione di circa 20 milioni, il club azzurro punta forte su questo giovane esterno destro, simbolo di una filosofia che unisce competitività immediata e sviluppo a lungo termine. Ma chi è davvero il...

Il mercato del Napoli di Antonio Conte non si ferma ai grandi nomi, ma guarda anche al futuro con una strategia chiara: acquistare giovani talenti di livello internazionale pronti a esplodere. L'identikit perfetto di questo approccio è Juanlu Sánchez, esterno destro classe 2003 del Siviglia, individuato dalla dirigenza come l'uomo giusto per rinforzare la fascia e fornire un'alternativa di qualità a capitan Di Lorenzo. Ma chi è davvero il calciatore che ha convinto il DS Manna a volare in Spagna per trattare il suo acquisto? Andiamo alla scoperta del profilo di questo promettente talento. Chi è Juanlu Sánchez: il jolly oro olimpico.