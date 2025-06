L’exploit di Lorenzo Papa ha solo 13 anni e ha già scritto un libro

Lorenzo Papa, un giovane talento di appena 13 anni, sorprende ancora una volta con il suo primo libro, ‘Scappa dal Multiverso’. Questa avventura straordinaria invita i lettori a entrare in un mondo fantastico, dove ogni pagina è un viaggio sorprendente tra curriculum che camminano e cactus canterini. Un’opera che dimostra come l’immaginazione e la passione possano superare ogni limite: il lettore…

Cesena, 13 giugno 2025 – ‘Scappa dal Multiverso’, una storia scritta da un adolescente di soli 13 anni. E’ stato pubblicato su Amazon il libro di Lorenzo Papa, studente della scuola media Plauto a Cesena. Cinquanta pagine che raccontano un’avventura folle dove il lettore è il ‘protagonista’. Un viaggio immaginario e fantastico, tra curriculum che ‘camminano’, esami parlanti, vasi magici e cactus canterini. Il lettore (di questo libro interattivo) dovrà scegliere ad ogni pagina come sopravvivere in un ‘multiverso’ completamente ‘fuori di testa’. Perché scrivere un libro a 13 anni? “Da un po’ di tempo avevo voglia di fare qualcosa di diverso – spiega Lorenzo che si mostra subito empatico e sensibile – amo cucinare e comporre testi musicali e, siccome sono molto fantasioso, ho pensato di cimentarmi nella scrittura di un’avventura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’exploit di Lorenzo Papa, ha solo 13 anni e ha già scritto un libro

In questa notizia si parla di: libro - lorenzo - papa - anni

Circolo della Stampa, si presenta "La mia Vigata", il nuovo libro di Lorenzo Rosso Ecco il comunicato stampa integrale: "Secondo appuntamento del "Circolo della Stampa" della sezione agrigentina di Assostampa Sicilia, con la collaborazione del Museo Dioc - facebook.com Vai su Facebook

Terni, la telefonata del pontefice a Lorenzo Massarelli, morto di tumore a 15 anni: «Sono Papa Francesco. Non; Lorenzo De Pretto, il papà di Prezzemolo di Gardaland; L’arcivescovo Lorenzo: “Papa Francesco, pastore in mezzo alla gente, un esempio per tutti”.

Lorenzo Agrippino, morto a 7 anni per un sarcoma di Ewing e in odore di santità. Esce il libro "Paradiso andata e ritorno" Riporta msn.com: Si intitola “Paradiso andata e ritorno”, il libro scritto da Carmela Mascio, docente e scrittrice, che racconta la vicenda umana di Lorenzo Agrippino, scomparso all’età di 7 anni per un ...