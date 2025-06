L’ex giocatore Orlando sul Mondiale | L’Inter ci arriva a pezzi poi su Calhanoglu | Tutti i cicli finiscono

L’ex calciatore Massimo Orlando analizza i temi caldi del calcio italiano e internazionale, tra mercato, Mondiale per Club e le ultime performance delle big. Con un occhio critico, Orlando svela come la situazione dell’Inter sia ai minimi storici dal punto di vista morale, mentre il ciclo di alcuni giocatori come Calhanoglu sta volgendo al termine. Ma cosa riserverà il futuro alle nostre squadre? La risposta è nelle sue parole.

L'ex calciatore Massimo Orlando ha detto la sua su vari temi. Sotto la lente d'ingrandimento il calciomercato e il Mondiale per Club. Le dichiarazioni. L'ex giocatore di Milan e Juventus, Massimo Orlando, è intervenuto a margine di Maracanà, trasmissione di TMW Radio. Di seguito le sue dichiarazioni su calciomercato, Mondiale per Club e Calhanoglu. MONDIALE PER CLUB – « L' Inter è a pezzi dal punto di vista morale, la Juve invece con Tudor confermato mi immagino che sarà più pressante con i suoi. Per Tudor questo comunque è un biglietto di presentazione che non vuole sbagliare ». FRATTESI E VLAHOVIC – « Frattesi è un giocatore arrabbiato per quello che è successo nell'ultimo periodo, è uno che da sempre tutto, ama giocare, credo gli manchi il campo e può essere un protagonista.

