L' ex colonia nata da un bunker e oggi casa dei pavoni prova a rinascere come nuovo albergo

L'ex colonia, nata da un bunker e oggi rifugio di pavoni, si trasforma in un nuovo albergo, simbolo di rinascita e speranza. Un edificio decadente, abbandonato da anni, può davvero diventare il motore di un rilancio per l'intera località? La risposta potrebbe arrivare dal piano dell'Agenzia del Demanio, che ha scelto questa struttura tra quasi 400 edifici da valorizzare in tutta Italia, aprendo nuove prospettive di sviluppo e ripopolamento.

🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - L'ex colonia nata da un bunker (e oggi "casa dei pavoni") prova a rinascere come nuovo albergo

