L'estinzione è già realtà, ed è una gran tristezza.

L’estinzione della realtà come la conosciamo porta con sé un senso di malinconia che è difficile da ignorare. In un angolo della Bassissima Padana, tra una battuta di un prete e la risposta arguta di una farmacista, si evidenzia il contrasto tra tradizione e cambiamento. La crisi demografica non è solo un dato, ma una sfida che ci invita a riflettere sul valore della vita quotidiana e delle radici. E così, nel cuore di questa terra, si cela uno sguardo verso un futuro incerto ma ricco di possibilità.

Meglio l'estinzione della sostituzione e però che tristezza. In una farmacia della Bassissima Padana il prete dice: "Se continua così vengo a bucarvi i palloncini". La farmacista ha la risposta pronta: "Magari se ne vendessero". Il prete è preoccupato per la demografia ma nella Bassissima Padana la colpa delle culle vuote non è degli anticoncezionali. Ben più giovane della media dei suoi parrocchiani, continua a stare in riva al grande fiume grazie a una vocazione solidissima, altre spiegazioni non ce ne sono. Mi racconta che negli ultimi anni ha celebrato 50 funerali e 3 battesimi e che in paese, dove arrivò Luigi Ghirri ma dove non è mai arrivato l'overtourism e nemmeno il tourism (sul Fatto ho appena letto che "di zone realmente non battute non ce ne sono praticamente più", l'ha scritto qualcuno che non conosce la Bassissima Padana), i prezzi delle case sono crollati, ormai si trovano appartamenti a 20.