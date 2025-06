L’estate delle Ferrovie tra cantieri e collegamenti garantiti

L’estate è arrivata e le Ferrovie italiane sono pronte a sfidare due grandi obiettivi: potenziare i collegamenti e mantenere attivi i cantieri per migliorare la rete ferroviaria. La strategia, svelata dall’amministratore delegato Stefano Donnarumma, punta a garantire viaggi più sicuri e puntuali, senza interrompere i lavori di ammodernamento. Una vera estate all’insegna di innovazione e affidabilità, destinata a portare benefici concreti a milioni di pendolari e viaggiatori.

È arrivata l’estate e le Ferrovie si preparano alla (doppia) missione di aumentare i collegamenti e di garantire che i cantieri restino aperti per apportare migliorie e concludere nei tempi previsti i lavori in corso sull’intera rete ferroviaria. A spiegare il piano di Fs è stato l’amministratore delegato del gruppo Stefano Donnarumma che ha assicurato: . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - L’estate delle Ferrovie, tra cantieri e collegamenti garantiti

