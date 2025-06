L’esperto di sicurezza | Bisogna investire sullo Spazio

L’esperto di sicurezza, Professor Alberto Pagani, ci invita a riflettere sul futuro dello spazio, tra opportunità e rischi. Con un passato politico e una vasta esperienza nella sicurezza, sottolinea che i piani di finanziamento non devono essere visti come una semplice militarizzazione, ma come un’occasione di sviluppo tecnologico strategico. È fondamentale interpretare correttamente questi investimenti, per evitare di cadere in errori che compromettano la nostra sicurezza e innovazione.

Professor Alberto Pagani, ex deputato del Pd ed esperto di sicurezza che ha redatto il rapporto per il Fondazione Einaudi, i discussi piani di finanziamento sono un’opportunità di militarizzazione o di sviluppo tecnologico? "Bisogna stare attenti a interpretare questo passaggio. Non si tratta di riconversione militare per far fronte alla crisi industriali: un pensiero idiota. Perché il settore della difesa è molto più delicato dell’industria civile. Un sistema d’arma complesso ha una vita di più di 30 anni, durante i quali la catena di fornitura deve garantire la manutenzione ed upgrade tecnologico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’esperto di sicurezza: "Bisogna investire sullo Spazio"

