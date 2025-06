L’esperienza immersiva che non ti aspetti tra arte divertimento e tante novità

Preparati a scoprire un mondo magico e coinvolgente, dove ogni angolo svela sorprese e innovazioni sorprendenti. Tra luci, colori e sensazioni uniche, questa esperienza ti trasporterà oltre l’immaginazione, rendendo la tua visita indimenticabile. Non perdere l’occasione di vivere momenti di pura emozione: un’avventura imperdibile nel cuore pulsante di Roma che ti lascerà senza fiato.

La stagione piĂą felice e attesa dell’anno è finalmente alle porte. Le giornate si allungano, il sole accende la cittĂ e cresce il desiderio di vivere nuove emozioni. Nel cuore di Roma, a pochi passi dal Pantheon, c’è un luogo dove arte, gioco e inaspettato si fondono in un’esperienza immersiva. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - L’esperienza immersiva che non ti aspetti, tra arte, divertimento e tante novitĂ .

In questa notizia si parla di: esperienza - immersiva - arte - aspetti

Titanic in realtà virtuale: l’esperienza immersiva arriva a Roma - Vi è mai capitato di sognare di essere a bordo del Titanic come nel famoso film? A Roma, presso Forte Trionfale, l’esperienza immersiva “Titanic: Un Viaggio Nel Tempo” vi catapulterà indietro nel passato, offrendo un'opportunità unica di vivere la storia della leggendaria nave in modo evocativo e coinvolgente.

L’esperienza immersiva che non ti aspetti, tra arte, divertimento e tante novità . https://ift.tt/fXmBTnz Vai su X

Un nuovo murales prende vita grazie all’effetto “Insane Camera”. Scopri come trasformiamo l’arte urbana in un’esperienza immersiva: ... Vai su Facebook

L’esperienza immersiva che non ti aspetti, tra arte, divertimento e tante novità .; A Napoli l'arte di Van Gogh diventa esperienza immersiva e sensoriale; Arte e tecnologia si incontrano a Taranto: un viaggio immersivo nel tempo e nello spazio.

L’esperienza immersiva che non ti aspetti, tra arte, divertimento e tante novità. Si legge su romatoday.it: Le giornate si allungano, il sole accende la città e cresce il desiderio di vivere nuove emozioni.