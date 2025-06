L' esercito israeliano ha iniziato a schierare i riservisti

L'esercito israeliano ha iniziato a schierare riservisti in tutto il paese, segnando un momento cruciale nelle recenti tensioni regionali. Questa mobilitazione massiccia segue i pesanti attacchi aerei di Tel Aviv sui siti militari e nucleari iraniani, evidenziando una possibile escalation del conflitto. Come parte dei preparativi per la difesa e l'offensiva, l'IDF ha avviato una fase di allerta totale, rafforzando la sicurezza nazionale e aumentando l'incertezza in tutta la regione.

L'esercito israeliano ha iniziato a schierare riservisti in tutto il paese, a seguito dei massicci attacchi aerei condotti questa notte da Tel Aviv sui siti militari e nucleari dell'Iran. "Come parte dei preparativi per la difesa e l'attacco dell'esercito in tutte le aree, l'Idf ha iniziato a.

Gaza, l’esercito israeliano ha iniziato l’offensiva sulla Striscia. Netanyahu: «A Doha si discute anche della fine della guerra» - L'esercito israeliano ha lanciato l'offensiva “Carri di Gedeone” nella Striscia di Gaza, con operazioni di terra in diverse zone.

SIRIA. Distrutta da Israele la base T4 che attende i soldati di Ankara; Guerra ultime notizie. Libano, primo attacco aereo Idf contro Hezbollah da inizio tregua. Ipotesi Unifil a guida italiana per rafforzare cessate il fuoco; Israele invade il Libano: Incursioni limitate. Hezbollah: Spari al confine.

Le notizie del giorno, Khamenei: “Israele si è procurato un destino amaro”. Giudice Usa vieta a Trump di schierare Guardia Nazionale - Le notizie del giorno, Khamenei: "Israele si è procurato un destino amaro". Riporta blitzquotidiano.it

Quanto è forte esercito Iran: armi, aviazione e nucleare, rischi guerra con Israele - Ora che una guerra con Israele sembrerebbe inevitabile esaminiamo quali armi ha a disposizione Teheran, comprese le voci sul nucleare, e come sono composte le sue forze ... Secondo money.it

L'esercito libanese si schiera nella città costiera di Naqoura come parte dell'accordo di cessate il fuoco con Israele - L'esercito libanese ha iniziato a schierarsi nella città costiera meridionale di Naqoura in seguito al ritiro dell'esercito israeliano come parte dell'accordo di cessate il fuoco stipulato a ... Segnala msn.com