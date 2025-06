L’eroina torna a uccidere a Roma | morto un cinquantenne salvato in extremis un ragazzo

L’eroina torna a mietere vittime a Roma, riportando alla memoria gli orrori degli anni Ottanta. Un uomo di cinquant'anni perde la vita per un’overdose, mentre un giovane di 35 viene salvato in extremis grazie all’intervento tempestivo di operatori specializzati. Questo grave segnale di allarme testimonia quanto la presenza della droga sia ancora radicata nella Capitale, minacciando vite e futuro. La lotta contro questa piaga rimane urgente e imprescindibile.

L'eroina torna ad uccidere. Muore per un'overdose a Roma un uomo di cinquant'anni, mentre viene salvato in extremis un ragazzo di 35 con gli stessi sintomi. Il segno della presenza pervasiva della droga nella Capitale e del ritorno della sostanza che fu un vero e proprio incubo in tutti gli anni Ottanta. L'overdose fatale. Sono stati gli operatori dell'associazione, "Dove la Butto", promossa dall'unità itinerante di Villa Maraini (Croce Rossa Italiana), impegnati in un'azione incisiva di controllo nella Capitale, a soccorrere il ragazzo, portandolo in ospedale. Nulla da fare, invece, per il cinquantenne ritrovato esamine a Tor Cervatara, nel quadrante nordest di Roma.