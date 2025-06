L’epoca è tremenda Si sveglino i vecchi non solo i giovani

L’epoca attuale si rivela tremenda per tutti, giovani e vecchi, chiamando a un risveglio collettivo. In un contesto in cui il passato si intreccia con il presente, un libro sui «Quaderni Piacentini» ci ricorda quanto sia fondamentale ascoltare le voci di chi ha vissuto e contribuito a plasmare la nostra storia. È ora di riscoprire il ruolo dei veterani nella costruzione di un futuro più consapevole e solidale.

