L eopardi & Co è una commedia romantica, girata interamente a Recanati, in cui l’amore fra i due giovani protagonisti, David e Silvia, sboccia e cresce nella cittadina marchigiana, ruotando attorno al mito senza tempo di Giacomo Leopardi. Una storia d’amore che si snoda lungo il racconto della realizzazione di un film, che affronta con il tono leggero della commedia sentimentale, temi poetici legati al grande Leopardi e che finisce per legare i due protagonisti l’uno all’altro. Leggi anche › “Leopardi” come Amadeus: la serie tv sul sommo poeta tenta la grande opera Leopardi & Co diretto da Federica Biondi con Jeremy Irvine, Denise Tantucci, Whoopi Goldberg, Paolo Calabresi, Paolo Camilli, Aurora Calabresi, Aurora Moroni e Daniele Fiengo arriva nelle sale italiane da giovedì 14 agosto distribuito da Eagle Pictures. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Leopardi & Co è una commedia romantica, girata interamente a Recanati con Jeremy Irvine, Denise Tantucci, Whoopi Goldberg

