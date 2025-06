Leoni Juventus una rivale italiana chiede informazioni sul cartellino e il Parma fa il prezzo | ecco quanto chiede il club ducale!

Il mercato estivo si infiamma e i colpi di scena non si fanno attendere. Giovanni Leoni, promettente talento della Juventus, potrebbe presto cambiare maglia: il Parma ha infatti comunicato il prezzo del suo cartellino, aprendo nuovi scenari di trattativa. La squadra ducale si prepara a fare le sue mosse, mentre le grandi si contendono un futuro promettente. Ecco come si delineano le prime trattative di questa calda sessione di calciomercato.

Leoni Juventus, quel club ha incassato una risposta dal Parma sul costo del cartellino: ecco quanto chiede la società emiliana!. Giovanni Leoni rischia di diventare un pezzo assai pregiato in vista di questa sessione estiva di calciomercato. Almeno a giudicare dalle richieste del Parma. Stando a quanto espresso da Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, l’ Inter avrebbe richiesto delle informazioni sul giovane difensore classe 2006, nonché obiettivo del calciomercato Juve. Queste informazioni hanno riguardato il costo del cartellino del giovane baluardo difensivo ducale, per cui il Parma spara alto: almeno 22-23 milioni di euro più bonus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Leoni Juventus, una rivale italiana chiede informazioni sul cartellino e il Parma fa il prezzo: ecco quanto chiede il club ducale!

