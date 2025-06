Leoni-Inter tanta concorrenza! Il Parma riflette su una possibilità – Sky

L'Inter guarda con interesse al giovane talento Giovanni Leoni del Parma, un difensore classe 2006 che ha attirato l’attenzione dei top club. Con il mercato estivo alle porte, i nerazzurri valutano seriamente questa opportunità, come confermato dai recenti incontri tra le dirigenze. La sfida è aperta: il futuro di Leoni sembra sempre più legato ai sogni di grande calcio, e il suo nome potrebbe presto diventare protagonista nel panorama internazionale.

Giovanni Leoni è il difensore che l’Inter sta seguendo con attenzione per questa estate. Il Parma riflette però su una possibilità secondo Luca Marchetti di Sky Sport. VALUTAZIONE ALTA – L’ Inter ha incontrato il Parma nella persona di Cherubini, ovvero l’amministratore delegato del club emiliano. A Milano le due dirigenze hanno parlato di Ange-Yoan Bonny prima di tutto, ma anche del difensore classe 2006 Giovanni Leoni. Il giocatore è cresciuto tantissimo agli ordini di Cristian Chivu e l’allenatore lo rivorrebbe nella sua rosa. Il Parma chiede almeno 25-30 milioni di euro per Leoni, però c’è una possibilità e l’ha spiegata Luca Marchetti. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Leoni-Inter, tanta concorrenza! Il Parma riflette su una possibilità – Sky

