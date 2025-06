Leoni Inter quante squadre sul classe 2006! Un’altra squadra di Serie A si iscrive alla corsa

Il mercato dei giovani talenti si infiamma: tra le stelle emergenti, Giovanni Leoni del Parma si distingue come uno dei profili più ambiti. Con diverse big sul suo percorso, tra cui l’Inter e ora anche la Fiorentina, la sfida per il difensore classe 2006 si fa sempre più serrata. Chi riuscirà a spuntarla e portare a casa il promettente talento? La battaglia è appena iniziata, e gli sviluppi sono ancora da seguire con attenzione.

Leoni inter, tantissime squadre sul talento del Parma. Secondo il quotidiano La Nazione, alla corsa si sarebbe aggiunta anche la Fiorentina. Agguerritissima la concorrenza per Giovanni Leoni. Il classe 2006 di proprietà del Parma è l’obiettivo prioritario dell’ Inter per la difesa, ma saranno tanti gli ostacoli da superare. Il primo è lo stesso club crociato, che non ha alcuna intenzione di cedere il suo gioiello e per questo valuta moltissimo il giocatore. Il secondo, la concorrenza di tante squadre di Serie A. Dopo le 17 presenze dello scorso anno, Leoni ha attirato a sè l’attenzione di moltissimi club che sarebbero vigili sull’evolversi della situazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Leoni Inter, quante squadre sul classe 2006! Un’altra squadra di Serie A si iscrive alla corsa

In questa notizia si parla di: leoni - inter - squadre - classe

Calciomercato Inter LIVE: Si accelera per David, Leoni e Bonny nel mirino, iniziati i contatti con il Manchester United per Hojlund - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento: si accelerano le trattative per David Leoni e Bonny, mentre i contatti con il Manchester United per Hojlund sono già avviati.

DiMarzio - #Inter, con il Parma colloqui anche per il difensore classe 2006 Giovanni #Leoni, valutazione sui 25-30 mln. Longo (CMcom) - In questo momento l’Inter è la squadra meglio posizionata per Leoni! Vai su X

L'Inter guarda al futuro e oltre a Giovanni Leoni segue anche Cristhian Mosquera, difensore spagnolo classe 2004 Chi prendereste tra i due Vai su Facebook

Leoni e il Parma non hanno fretta: l’Inter registra 2 dati – Sky - Giovanni Leoni è il difensore più apprezzato dall'Inter in vista della prossima annata. Scrive inter-news.it

Leoni-Inter, il Parma alza il muro: in casa crociata c’è questa convinzione - La situazione legata al giovane difensore che piace a mezza Serie Il nome di Giovanni Leoni si candida a diventare ... Riporta informazione.it

Da Inzaghi a Chivu, la squadra cambia pelle: spazio a Giovan(n)i Leoni! – CdS - Il giovane difensore del Parma, classe 2006, è un profilo che la dirigenza - Da inter-news.it