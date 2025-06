Leone XIV nomina Pechino approva Finisce l’ambiguità dell’era Bergoglio

In un gesto storico, la Cina ratifica ufficialmente la nomina di Joseph Lin Yuntuan come vescovo a Fuzhou, segnando una svolta significativa rispetto alle dinamiche tradizionali tra Roma e Pechino. Questa decisione rompe con l’ormai consolidato schema in cui era Roma a autorizzare le scelte del regime cinese, aprendo nuove prospettive per il rapporto tra Chiesa e Stato. La questione ora si fa più chiara: un passo decisivo verso una maggiore autonomia ecclesiastica o un nuovo capitolo nelle relazioni diplomatiche? Continua a leggere.

Joseph Lin Yuntuan, prelato fedele alla Santa Sede e non alla «Chiesa» di regime, sarà vescovo a Fuzhou. La Cina ratifica. È una rottura dello schema precedente, in cui era Roma a dare l’ok alle scelte del partito. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Leone XIV nomina, Pechino approva. Finisce l’ambiguità dell’era Bergoglio

In questa notizia si parla di: leone - nomina - pechino - approva

La prima nomina di Papa Leone a Callao in Perù - Il Papa ha recentemente nominato padre Miguel Angel Contreras Llajaruna come vescovo ausiliare della diocesi di Callao, in Perù.

La decisione di Musk di lasciare il DOGE è arrivata a circa quattro mesi dalla sua nomina a "Special Government Employee", un incarico voluto dal presidente Donald Trump per guidare un piano straordinario di tagli alla spesa pubblica federale. Vai su Facebook

Leone XIV nomina, Pechino approva. Finisce l’ambiguità dell’era Bergoglio; Nomina dei vescovi e rapporti con Taiwan: come l'americano papa Leone XIV parlerà con la Cina?; Il Papa è morto. La Cina nomina due vescovi.

Leone XIV nomina vescovo di Fuzhou. Pechino: ulteriore miglioramento dei rapporti - "Un ulteriore frutto del dialogo tra la Santa Sede e le autorità cinesi e un passo rilevante nel cammino comunionale della diocesi" ha dichiarato la sala stampa vaticana ... Riporta msn.com

Papa Leone nomina il primo vescovo cinese del suo pontificato - In base all’accordo voluto da Francesco monsignor Lin Yuntan, che proviene dalla Chiesa “sotterranea”, diventa ausiliare di Fuzhou con il riconoscimento del ... repubblica.it scrive

Pechino e Santa Sede: nuovo passo avanti con la nomina di Joseph Lin Yuntuan - La Cina accoglie positivamente la nomina di Joseph Lin Yuntuan a vescovo ausiliare di Fuzhou, rafforzando i rapporti con il Vaticano. Riporta quotidiano.net