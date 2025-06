Leone cancella i tagli di Bergoglio | aumenti in busta paga ai dipendenti vaticani

Una nuova speranza si fa largo tra le mura Vaticane: secondo fonti affidabili, Leone XIV avrebbe deciso di cancellare i tagli salariali e di aumentare gli stipendi dei dipendenti della Santa Sede. Un gesto che segna una svolta significativa nel rapporto tra il Vaticano e il suo personale, consolidando la volontĂ di favorire un clima di riconoscimento e benessere. Ma quali saranno le ripercussioni di questa mossa?

Nelle ultime ore sta circolando insistentemente negli ambienti vaticani la notizia riguardante possibili aumenti degli stipendi dei dipendenti della Santa Sede stabilito da Leone XIV. Il Tempo aveva giĂ dato quest'anticipazione nei giorni scorsi riportando la svolta di appeacement voluta dal pontefice nei confronti del personale vaticano. Â Prevost aveva d'altronde dato un segnale concreto di distensione in tal senso giĂ appena eletto, ripristinando l'antico uso di concedere a tutti i dipendenti vaticani un bonus per il lavoro straordinario svolto durante la Sede Vacante e il Conclave. L'antica prassi, interrotta da Papa Francesco nel 2013, prevedeva che a tutti gli impiegati della Santa Sede fosse elargita una mensilitĂ in piĂą subito dopo l'elezione del nuovo Papa.