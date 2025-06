Leolandia inaugura la stagione estiva

Leolandia inaugura ufficialmente la stagione estiva, portando emozioni e sorprese per grandi e piccini. Con le nuove attrazioni Blade Storm e Deltaplanet, il parco si trasforma in un vero paradiso di adrenalina, acqua e magia. È il momento perfetto per vivere momenti indimenticabili in famiglia, festeggiare la fine della scuola e scoprire le novità che renderanno questa estate davvero speciale. Pronti a partire? La magia di Leolandia vi aspetta!

Due attrazioni straordinarie: Blade Storm e Deltaplanet. Un'estate ricca di novità per famiglie e bambini: adrenalina, acqua e magia nel parco tematico più amato. Leolandia celebra la chiusura dell'anno scolastico dando il benvenuto alla bella stagione con la riapertura delle sue coinvolgenti aree acquatiche e due giostre mai viste prima nel nostro Paese, che rappresentano un'anticipazione della nuova zona dedicata ai ragazzi più grandi. Per chi ama le sfide in quota, sarà possibile superare le proprie paure tra piroette e virate aeree, librandosi nel cielo sopra Leolandia a bordo di un incredibile deltaplano, oppure provare un'esperienza ipnotica fatta di giri vorticosi e sensazioni mozzafiato: le emozioni non mancano nell'estate esplosiva di quest'anno! Il parco divertimenti più amato dalle famiglie italiane accoglie la nuova stagione con l'introduzione di due attrazioni che segnano un vero cambio di passo nell'offerta nazionale.

