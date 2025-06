L’Ensemble Exsurge Domine chiude gli appuntamenti primaverili con La Voce e il Tempo

L'Ensemble Exsurge Domine conclude con stile la stagione primaverile de La Voce e il Tempo, offrendo un evento straordinario che unisce musica e storia. Domenica 15 giugno alle 15, l’Abbazia di San Gerolamo di Quarto ospiterà “Il canto liturgico dei codici”, un’anteprima della seconda edizione di Marginalia. Non perdere questa occasione unica di immergerti nel fascino dei antichi repertori e delle tradizioni sacre.

