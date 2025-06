Legnano alla stazione di piazza Butti arrivano le pattuglie dei carabinieri in pensione

Un nuovo volto alla sicurezza di Legnano: alla stazione di piazza Butti arrivano le pattuglie dei carabinieri in pensione, pronte a vigilare e rafforzare la tranquillità cittadina. Questo innovativo progetto, parte del programma “Legnano SiCura”, coinvolge volontari esperti che, attraverso un monitoraggio costante e una presenza qualificata, contribuiscono a rendere più sicuro il cuore della città. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine si rivela fondamentale per un territorio più protetto e vivo.

Legnano (Milano), 13 giugno 2025 – È partito questo pomeriggio, in via sperimentale, il servizio di monitoraggio del territorio da parte dei volontari della sezione legnanese dell’Associazione nazionale carabinieri. L’iniziativa, regolata da un’apposita convenzione stipulata con l’Amministrazione comunale fa parte del progetto di sicurezza urbana “Legnano SiCura” e si concentra prioritariamente sull’area della stazione ferroviaria, compresa la zona a traffico limitato di via Venegoni. Street Tutor contro la malamovida. Il Comune assume i “buttafuori” Le parole del sindaco . “La collaborazione con i volontari della sezione cittadina dell’Associazione nazionale carabinieri rappresenta un ulteriore tassello nella nostra strategia integrata di sicurezza urbana che non ha paura di tenere insieme sia azioni repressive in capo alla forze dell’ordine e alla nostra Polizia locale sia iniziative di prevenzioneinformazione, di animazione degli spazi pubblici”, commenta il sindaco Lorenzo Radice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Legnano, alla stazione di piazza Butti arrivano le pattuglie dei carabinieri in pensione

In questa notizia si parla di: legnano - stazione - carabinieri - piazza

Legnano, giro di vite nella zona della stazione: nuova ordinanza per garantire sicurezza - Legnano si prepara a un nuovo capitolo di sicurezza urbana con una serie di misure rigorose nella zona della stazione.

Italiano di 32 anni inseguito e bloccato dai #Carabinieri nella notte sulla Saronnese #Legnano #Besozzo #armi #droga Vai su Facebook

Si è presentato dai Carabinieri per dichiararsi innocente l'ex marito di Vasilica Potincu, la 35enne trovata morta ieri a Legnano, nel Milanese. L'uomo è ricercato per reati contro il patrimonio e avrebbe precedenti per sfruttamento della prostituzione Vai su X

Legnano, alla stazione di piazza Butti arrivano le pattuglie dei carabinieri in pensione; Molestano i pendolari di passaggio e insultano i carabinieri: denunciate due persone alla Stazione di Legnano; Molestano i passanti e reagiscono ai Carabinieri. Due denunciati a Legnano.

Legnano, alla stazione di piazza Butti arrivano le pattuglie dei carabinieri in pensione - Il servizio di controllo in un’area sensibile della città si aggiunge all’introduzione degli “street tutor”. ilgiorno.it scrive

Legnano, giro di vite nella zona della stazione: nuova ordinanza per garantire sicurezza - L'ordinanza urgente regola la vendita di alcolici e il "bivaccamento inoperoso" nell'area che si estende sino alla ztl di via Venegoni al centro di numerosi disordini nelle ultime settimane ... Come scrive msn.com

Piazze e stazioni sotto controllo a Castano Primo. Ex carabinieri in campo contro spaccio, truffe e risse - A loro, agli ex carabinieri, è stato affidato il compito di presidiare la piazza del mercato ... Secondo msn.com