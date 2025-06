L’Eco Zelbio Trail suona la sesta tutto il programma della corsa panoramica

Preparati a vivere un’esperienza unica tra paesaggi mozzafiato e adrenalina pura: il No Normal Eco Zelbio Trail torna con la sua sesta edizione domenica 22 giugno! Un percorso offroad che attraversa il cuore del Lago di Como, portandoti dalla pittoresca Zelbio fino alle vette del Monte Palanzone, passando sotto il suggestivo Monte San Primo. A detta di chi c’è già... l’emozione è assicurata! Vuoi scoprire tutti i dettagli di questa corsa panoramica?

Sesta edizione, domenica 22 giugno per il No Normal Eco Zelbio Trail, la prova offroad disegnata per far scoprire correndo “quel ramo del Lago di Como” che da Zelbio porta fino alla vetta del Monte Palanzone e poi verso Pian del Tivano passando sotto al Monte San Primo. A detta di chi c’è già. 🔗 Leggi su Quicomo.it