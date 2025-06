Lecco e Malgrate in lutto | addio a Giulia Simone la psicologa dal cuore grande che ha commosso tutti

Lecco e Malgrate si sono fermate in un silenzioso addio a Giulia Simone, la giovane psicologa dal cuore grande che ha commosso tutti con il suo coraggio e la sua bontà. La sua scomparsa prematura a soli 32 anni lascia un vuoto incolmabile, ma anche un’eredità di amore e speranza. Chi era Giulia? Una persona il cui esempio continuerà a vivere nei ricordi di chi l’ha amata.

A Lecco e Malgrate si è fermato il tempo. La comunità piange la prematura scomparsa di Giulia Simone, giovane donna di soli 32 anni, simbolo di coraggio, sensibilità e amore per la vita. Dopo due anni di lotta contro una grave malattia, Giulia ha lasciato questo mondo, ma ha voluto donare ai suoi cari parole di luce e insegnamenti profondi, affidati in un toccante testamento spirituale. Chi era Giulia Simone: una vita dedicata agli altri. Giulia Simone non era soltanto una brillante psicologa. La sua esistenza era un intreccio di passioni, impegno sociale e amore per il prossimo. Dopo la laurea in psicologia, aveva iniziato la sua carriera lavorando per Unobravo, un servizio online dedicato al benessere psicologico, aiutando decine di persone a ritrovare equilibrio e serenità nei momenti difficili. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it