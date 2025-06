Lecce i lavori al Via del Mare non si fermano Si pronuncia il Tar! Ecco la situazione dello stadio dei salentini

Lecce si prepara a vivere un’altra stagione di emozioni sportive, mentre i lavori al Via del Mare proseguono senza sosta. Il Tar ha deciso di non fermare il restyling dello stadio, garantendo continuità a uno dei simboli della città. La situazione si fa sempre più chiara: le opere di rinnovamento continueranno, portando novità e miglioramenti per i tifosi salentini. Ma cosa riserva il futuro di questa struttura?

I lavori di restyling dello stadio Via del Mare di Lecce possono proseguire senza interruzioni. Secondo quanto riportato da TeleRama News, il TAR si è pronunciato oggi in merito alla richiesta di abbreviazione dei termini.

Lavori di manutenzione sulla linea Foggia-Bari-Lecce: cancellazioni e limitazioni di percorso per i treni regionali - A partire da oggi, martedì 27 maggio, hanno preso il via i lavori di manutenzione ordinaria sulla linea ferroviaria Foggia-Bari-Lecce.

