Lecce è fatta per il ritorno di Eusebio Di Francesco in panchina

Lecce 232 segna un nuovo capitolo: Eusebio Di Francesco è pronto a tornare in panchina, accogliendo con entusiasmo la sfida dei giallorossi. Dopo aver lasciato il Venezia, il tecnico pescarese ha scelto di rimettersi in gioco, confermando il suo amore per il calcio e la sua ambizione di riportare il Lecce ai vertici. La squadra e i tifosi attendono con trepidazione questa nuova avventura, che promette emozioni e successi.

Per il tecnico Eusebio Di Francesco al Lecce è fatta. L'allenatore pescarese che nei giorni scorsi aveva chiuso il suo rapporto con il Venezia ha valutato la proposta del club giallorosso. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Lecce, è fatta per il ritorno di Eusebio Di Francesco in panchina

In questa notizia si parla di: lecce - fatta - eusebio - francesco

Finisce la partita, il Lecce ce l’ha fatta: in città si scatena il delirio - La partita si è conclusa e il Lecce ha trionfato, assicurandosi così la salvezza. Al fischio finale dell'arbitro Fabbri, il centro di Lecce è esploso in un delirio collettivo.

La pista Davide #Nicola, inizialmente piano A di Pantaleo #Corvino, sembra sia destinata a sfumare. Il casting allenatore del #Lecce ora si stringe intorno a tre profili: Paolo Vanoli, Alberto #Gilardino ed Eusebio #DiFrancesco. Quest’ultimo spicca nel tris di no Vai su Facebook

Il Lecce saluta Giampaolo e intensificati i contatti con Di Francesco. Il punto Vai su X

Il Lecce ha deciso: sarà Eusebio Di Francesco il nuovo allenatore; Lecce, prevista per la prossima settimana la firma di Di Francesco; Venezia, fatta per Di Francesco al Lecce: gli aggiornamenti.

Lecce, prevista per la prossima settimana la firma di Di Francesco Da gianlucadimarzio.com: Il Lecce ha scelto Eusebio Di Francesco per la panchina: la firma dell'allenatore con i giallorossi è prevista per la prossima settimana ...