Le storie degli ospiti | Spero di essere amato senza sentirmi sbagliato

Le storie degli ospiti delle Case Arcobaleno sono un inno alla speranza e all'autenticità. Come quella di Luca, un giovane di 22 anni proveniente dalla Basilicata, che ha combattuto contro i pregiudizi e il senso di sbagliatezza imposti dal suo ambiente. In un mondo che spesso impone etichette e limiti, il suo percorso racconta la forza di essere se stessi e di trovare un rifugio dove l’amore e l’accettazione prevalgono. La sua storia è un esempio di coraggio e rinascita.

"Sono Luca, ho 22 anni e sono un ragazzo gay. Vengo da un piccolo paese della Basilicata. Di quelli in cui cresci sapendo già chi sarai, cosa farai, chi sposerai. Solo che io non rientravo in nessuno di quei piani". Comincia così la testimonianza di uno dei ragazzi ospitati in una delle Case Arcobaleno. Un giovane che per troppo tempo si è “sentito sbagliato“ nella casa in cui è cresciuto. Nel rifugio è arrivato grazie a una sua professoressa, l’unica ad averlo aiutato. Racconta del suo doloroso coming out, di quando per la prima volta ha rivelato in famiglia "Sono gay". L’ha detto e poi "non so bene cosa sia successo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it