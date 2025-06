Le squadre del Mondiale per Club giocheranno con temperature impossibili | previsti oltre 30 gradi

Il prossimo Mondiale per club si preannuncia come una sfida non solo tra le migliori squadre del mondo, ma anche contro il calore torrido che avvolgerà le partite. Con temperature oltre i 30 gradi, gli atleti dovranno affrontare non solo l’avversario in campo, ma anche un clima estremo che potrebbe influenzare risultati e strategie. Scopriamo insieme come questo fattore potrà ridefinire l’esito di questa emozionante competizione.

C'è un fattore da non sottovalutare che inciderà sul prossimo Mondiale del Club: più della metà delle partite in programma si giocheranno con un caldo asfissiante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

