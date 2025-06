Le spiagge dei brand di moda sono sempre più numerose anche nell' estate 2025

rendere le spiagge dei brand sempre più numerose e coinvolgenti, trasformando ogni stabilimento in un vero e proprio tempio del lifestyle. Questo trend, nato negli anni Cinquanta e rilanciato negli anni Settanta, oggi si reinventa come un potente strumento di branding che unisce moda, musica e relax. La corsa ai beach club più esclusivi si amplifica anche nell’estate 2025, creando esperienze indimenticabili per una community sempre più affezionata e desiderosa di vivere il marchio a 360 gradi.

Le spiagge sono un trend, i beach club di più. Lo erano negli anni Cinquanta e poi ancora negli anni Settanta, lo è oggi che i marchi della moda fanno a gara per accaparrarsi uno stabilimento e renderlo il più possibile identitario con l'idea di poter far vivere un'esperienza a tutto tondo alla propria community di affezionati clienti. Succede su e giù per la Penisola, il fenomeno è iniziato, a dire il vero già negli anni scorsi, ma continua a rimanere una tendenza. Così le spiagge di Portofino, Montecarlo, della Costiera diventano i posti in cui andare, trasformati in beach club super esclusivi che alla bellezza naturale del luogo aggiungono quella di ombrelloni personalizzati dalle maison, sdraio e lettini super comfy per rilassarsi sotto il solleone.

Le campagne High Summer 2025 sono un tuffo in storie di stile, luce e libertà. Tra yacht, spiagge dorate e nostalgie in bianco e nero, la moda è un racconto (d'autore) fatto di arte, emozioni e identità - L'alta moda dell'estate 2025 si tuffa in un universo di luce e libertà, dove yacht e spiagge dorate si intrecciano con nostalgie in bianco e nero.

