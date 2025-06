Le sonate del rosario | due appuntamenti alla Chiesa di San Gaetano

Prepariamoci a vivere due serate indimenticabili dedicate alle sonate del rosario, un magistrale omaggio alla musica barocca. L'11 e 22 giugno, presso la suggestiva Chiesa di San Gaetano a Padova, gli Amici della Musica ci guidano tra note e emozioni, con protagonisti di rilievo come Tommaso Luison e Mattia. Non perdere l'occasione di immergerti in un viaggio musicale senza tempo‚ÄĒuna vera festa per gli amanti della musica antica.

Per il 21 giugno,¬†Festa Internazionale della Musica, e per il successivo 22 giugno, gli¬†Amici della Musica di Padova¬†propongono¬†tre concerti alla Chiesa di San Gaetano, in Via Altinate, Padova, con¬†tre nomi della musica barocca, il violinista e musicologo¬†Tommaso Luison, il violoncellista¬†Mattia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it ¬© Padovaoggi.it - Le sonate del rosario: due appuntamenti alla Chiesa di San Gaetano

In questa notizia si parla di: chiesa - gaetano - sonate - rosario

Le sonate del rosario: due appuntamenti alla Chiesa di San Gaetano.

Le sonate del rosario: due appuntamenti alla Chiesa di San Gaetano - Il concerto di apertura di sabato 21 giugno, alle ore 18, vedrà l‚Äôesecuzione dei cinque Misteri Gaudiosi, mentre domenica 22 giugno verranno proposte le sonate relative ai cinque Misteri Dolorosi, ... Si legge su padovaoggi.it