Le sirene antiaeree suonano a Gerusalemme è stato di emergenza

L’allerta a Gerusalemme si alza mentre le sirene antiaeree risuonano nel cuore di Israele, segnando un momento di massima tensione internazionale. Il Ministero della Difesa ha dichiarato lo stato di emergenza e Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran, in risposta alle recenti minacce nucleari. Un escalation che potrebbe ridefinire gli equilibri di potere in Medio Oriente e oltre, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali.

Gerusalemme, 13 giu. (askanews) - Le sirene antiaeree risuonano a Gerusalemme dopo che il Ministero della Difesa ha dichiarato lo stato di emergenza. Israele ha lanciato un "attacco preventivo" contro l'Iran, ha dichiarato il Ministro della Difesa del Paese venerdì mattina, dopo che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva avvertito che Israele potrebbe presto colpire i siti nucleari iraniani. "A seguito dell'attacco preventivo dello Stato di Israele contro l'Iran, è previsto nell'immediato futuro un attacco missilistico e con droni contro lo Stato di Israele e la sua popolazione civile", ha dichiarato Israel Katz.

