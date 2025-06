Le SBC di FC 25 David Beckham in versione Terzino Icona Mutaforma

Se sei un appassionato di FIFA e desideri aggiungere un’icona senza tempo alla tua squadra, non perdere la SBC dedicata a David Beckham versione terzino mutaforma! Con sette sfide da completare entro il 27 giugno, questa occasione ti permette di ottenere l’iconica carta di Beckham, portando stile e classe in campo. Prenota subito la tua PlayStation 5 Pro su Amazon e preparati a vivere un’esperienza di gioco indimenticabile!

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore David Beckham uscita in data 13 giugno 2025. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon SBC David Beckham. Numero sfide: 7. Premio: 1x ICONA David Beckham Non scambiab.. Costo al momento dell’uscita: 280.000 Crediti circa. Scadenza: 27 giugno. Leggenda Nata. Premio: 1x Small Silver Players Pack Esattamente 11 giocatori rari. Esattamente 11 bronzo. Astro nascente. Premio: 1x x3 Common Gold Players Pack Esattamente 11 giocatori rari. Esattamente 11 argento. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Le SBC di FC 25, David Beckham in versione Terzino (Icona Mutaforma)

