Le ruspe bucano la montagna a Bormio | le immagini dell’enorme bacino per innevare la pista per le gare olimpiche di Milano Cortina

Immagini sorprendenti e inquietanti da Bormio, dove le ruspe stanno trasformando la montagna a quota 1.900 metri per i Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026. Un enorme bacino idrico sta prendendo forma, pronto a garantire neve artificiale sulle piste del Stelvio durante le gare di sci alpino maschile. Un intervento imponente che solleva domande su impatto ambientale e sostenibilità : fino a che punto siamo disposti a spingerci per la gloria olimpica?

Impressionanti immagini da Bormio. Si sbanca la montagna a quota 1.900 metri per far posto ai lavori olimpici, realizzando un grande bacino idrico da utilizzare per l’ innevamento della pista Stelvio dove si svolgeranno le gare di sci alpino maschile dei Giochi di Milano Cortina 2026. Le riprese riportate nel video sono state effettuate in due tempi, a distanza di alcuni giorni l’una dall’altra. Nella prima si vede una ruspa intenta a scavare, nella seconda la vasta area interessata è ormai trasformata in un enorme cantiere, dopo il movimento della terra. L’opera è finanziata dal Piano Lombardia, della Regione presieduta da Attilio Fontana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le ruspe bucano la montagna a Bormio: le immagini dell’enorme bacino per innevare la pista per le gare olimpiche di Milano Cortina

