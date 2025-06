Le rivolte contro Trump sono fuori controllo a Los Angeles un senatore democratico è stato fermato dagli agenti durante un comizio sulle proteste

Le tensioni esplodono a Los Angeles, dove le rivolte contro Donald Trump sono ormai fuori controllo. Un episodio eclatante vede un senatore democratico fermato dagli agenti durante un comizio, simbolo della crescente frattura sociale in tutto il Paese. Mentre le proteste infuriano da oltre una settimana, la situazione si fa sempre più difficile da gestire. La domanda che ci poniamo è: fino a quando potrà durare questa escalation?

Passano i giorni, ma non accennano a placarsi le rivolte che, da oltre una settimana, stanno sconvolgendo gli Stati Uniti. Mentre in molte città degli USA proseguono gli scontri tra manifestanti — che contestano le politiche anti-migratorie di Donald Trump — e le forze dell'ordine, a restare al centro dell'attenzione è Los Angeles. Qui, durante la conferenza stampa del Segretario alla Sicurezza Nazionale Kristi Noem sulle proteste in corso nel Paese, si sono registrati momenti di forte tensione quando Alex Padilla, primo senatore latino nella storia della California ed esponente di spicco del Partito Democratico, è stato fisicamente allontanato dalla sala da agenti federali e ammanettato a terra.