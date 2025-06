Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 giugno | la rassegna stampa

Oggi, 13 giugno, le prime pagine dei quotidiani si aprono con una tragedia aerea in India, un volo precipitato poco dopo il decollo che ha spezzato molte vite. La rassegna stampa si concentra anche sugli incontri politici tra Meloni e Rutte, la scomparsa di un carabiniere in Puglia, e i misteri di Villa Pamphili a Roma. Per lo sport, si annuncia il grande colpo di mercato: De Bruyne al Napoli. Un mosaico di eventi che cattura l’attenzione di tutti.

Sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola, spazio alla tragedia aerea in India, con un Boeing diretto a Londra precipitato poco dopo il decollo che ha causato centinaia di vittime. Poi ancora all'incontro tra Meloni e Rutte, alla morte di un carabiniere in Puglia e agli ultimi risvolti legati al ritrovamento di due cadaveri a Villa Pamphilj, a Roma. Per lo sport, ecco gli sviluppi di calciomercato con l'acquisto del Napoli di De Bruyne su tutti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 giugno: la rassegna stampa

In questa notizia si parla di: prime - pagine - quotidiani - giugno

Quotidiani sportivi, le prime pagine: è (quasi) tempo di verdetti - Oggi, martedì 13 maggio 2025, i quotidiani sportivi si concentrano su un momento cruciale per il calcio.

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 12 giugno 2025 https://lazionews.eu/notizie/prime-pagine-quotidiani-sportivi-12-giugno-2025/… #rassegnastampa #primepaginequotidiani #AvantiLazio #LazionewsEu Vai su X

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 12 giugno 2025 https://www.lazionews.eu/notizie/prime-pagine-quotidiani-sportivi-12-giugno-2025/ #rassegnastampa #primepaginequotidiani #AvantiLazio #LazionewsEu Vai su Facebook

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 giugno: la rassegna stampa; Prime pagine quotidiani sportivi – 12 giugno 2025; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 giugno: la rassegna stampa.

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 13 giugno 2025 Lo riporta msn.com: Ecco di seguito riportate le prime pagine dei principali ...