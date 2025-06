Le previsioni meteo di oggi 13 giugno ad Avellino

Scopri cosa ti aspetta nella splendida giornata di oggi ad Avellino! Il sole splendente accompagnerà tutta la giornata, regalando temperature che raggiungeranno i 34°C. Con condizioni ideali per trascorrere momenti all'aperto, è il momento perfetto per godersi il caldo estivo. Preparati a vivere una giornata all'insegna del sereno e del benessere, senza preoccupazioni di pioggia o brutto tempo, e approfitta di ogni istante sotto il cielo azzurro.

A Avellino oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4245m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno.

In questa notizia si parla di: avellino - previsioni - meteo - giugno

