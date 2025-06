Le porte di Kilowatt sono aperte | come prenotare le opportunità formative e di ospitalità

Le porte di Kilowatt sono aperte e l’attesa si trasforma in emozione! Prenotate ora le vostre opportunità formative e di ospitalità, immergendovi in un universo di creatività e innovazione. Sansepolcro si prepara a diventare il palcoscenico di esperienze uniche e coinvolgenti, che vi lasceranno ricordi indelebili. Non perdete questa occasione: esplorate il programma con curiosità e lasciatevi sorprendere da ciò che Kilowatt ha in serbo per voi.

Arezzo, 13 giugno 2025 – Conto alla rovescia per KIlowatt Festival a Sansepolcro. La biglietteria è aperta: è il momento di scegliere i vostri spettacoli, ma anche di lasciarvi sorprendere. Troverete un caleidoscopio di esperienze artistiche, tecniche diverse e visioni nuove che vi accompagneranno ben oltre la fine dello spettacolo. Vi invitiamo a esplorare il programma con pazienza e curiosità: tra spettacoli, performance, concerti e incontri, troverete sicuramente qualcosa che accenderà la vostra immaginazione e arricchirà la vostra memoria. Non lasciatevi sfuggire l’occasione: comprate online il vostro biglietto e preparatevi a un viaggio unico nel mondo delle arti performative contemporanee. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le porte di Kilowatt sono aperte: come prenotare le opportunità formative e di ospitalità

Sono aperte le iscrizioni per i corsi della Scuola comunale di Teatro, diretta da CapoTrave/Kilowatt Segnala lanazione.it: 6 settembre 2023 – Sono aperte le iscrizioni per i corsi della Scuola comunale di Teatro, diretta da CapoTrave/Kilowatt in cooperazione con il Comune di Sansepolcro e in collaborazione con ...