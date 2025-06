Le piscine di Milano costano molto di più che nel resto d' Europa e gli stipendi sono più bassi

Le piscine pubbliche di Milano rappresentano un vero e proprio lusso rispetto ad altre città europee, dove i costi sono più contenuti e gli stipendi medi molto più alti. La disparità tra tariffe e redditi rende difficile l’accesso a molte famiglie milanesi, evidenziando una criticità che richiede attenzione politica. La domanda ora è: come si può garantire a tutti il diritto di nuotare senza svuotare il portafoglio?

Le piscine pubbliche di Milano? Sono care, anzi carissime. Più che nel resto d'Europa, dove oltretutto i redditi medi sono ben più alti (qualche volta anche il doppio). I freddi dati sono stati citati giovedì in consiglio comunale da Enrico Fedrighini, consigliere del gruppo misto (maggioranza).

Milano esclusiva anche in estate, su 8 piscine 5 sono chiuse (e quando riapriranno l’ingresso potrebbe costare caro) - Milano, città di stile e innovazione, si distingue anche in estate per le sue piscine pubbliche, ma il panorama attuale desta preoccupazione.

Una città da oltre un milione e 400mila abitanti ufficiali. E solo tre piscine comunali attive, di cui un unico centro balneare e due vasche scoperte. È quanto succede anche quest'anno a Milano. Ma cosa è successo? ? Vai su Facebook

