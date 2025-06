Le persone sono scese in piazza con le foto di leader e funzionari iraniani uccisi durante il poderoso attacco sferrato da Israele la notte scorsa Siamo pronti alla guerra

In un momento di tensione senza precedenti, le strade di Teheran si sono riempite di manifestanti che portano le foto dei leader iraniani uccisi negli attacchi israeliani. La situazione si fa sempre più calda, con il paese che sembra avvicinarsi a un punto di non ritorno. La domanda è: quanto durerà questa escalation? Le prossime mosse saranno decisive per il destino della regione.

T eheran, 13 giu. (askanews) – A Teheran gli iraniani sono scesi in piazza per denunciare l’ondata di attacchi di Israele contro circa 100 obiettivi tra cui siti nucleari, basi militari e missilistiche in cui sono state uccise figure di alto livello, tra cui il capo delle forze armate, funzionari militari e scienziati nucleari. Leggi anche › PerchĂ© l’Iran vieta di portare a spasso i cani (e perchĂ©, invece, nel Paese sono sempre di piĂą) «Siamo pronti alla guerra, è ingenuo pensare che non pagheremo un prezzo pesante. ma siamo pronti» hanno affermato alcuni manifestanti mostrando cartelli con le immagini del comandante delle Guardie rivoluzionarie Gholam Ali Rashid e dello scienziato nucleare Fereydoun Abbasi, uccisi dagli attacchi israeliani. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Le persone sono scese in piazza con le foto di leader e funzionari iraniani uccisi durante il poderoso attacco sferrato da Israele la notte scorsa. «Siamo pronti alla guerra»

