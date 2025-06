Le personalità iraniane uccise durante l' attacco di Israele

Nell'ombra di un conflitto che scuote le frontiere del Medio Oriente, l'operazione israeliana "Rising Lion" ha portato alla morte di figure chiave del programma nucleare iraniano. Tra le vittime spicca Mohammad Bagheri, il capo di stato maggiore delle forze armate, simbolo della potenza militare iraniana. Un gesto che potrebbe segnare un punto di svolta nelle tensioni regionali e nelle strategie di deterrenza. La questione si fa sempre più intricata e rischiosa.

Teheran, 13 giu. (askanews) - Nell'operazione "Rising Lion" lanciata da Israele per contrastare il programma nucleare iraniano, sono state uccise diverse figure di spicco sia militari e che scienziati del programma nucleare della repubblica islamica. Tra le vittime eccellenti Mohammad Bagheri, capo di stato maggiore delle forze armate iraniane, incarico che rivestiva dal 2016, in sostanza è la più alta carica militare del Paese. Ucciso anche il capo dei Guardiani della Rivoluzione islamica, il generale Hossein Salami, così come un altro comandante di alto rango di questa forza d'élite iraniana, il generale Gholam Ali Rashid. 🔗 Leggi su Quotidiano.net