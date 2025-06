Le nuove norme del vino

Il mondo del vino è in fermento: tra innovazioni e regolamentazioni, le nuove norme stanno rivoluzionando il settore. Il 20 giugno, AIGA Treviso e Slow Food Treviso promuovono un dialogo coinvolgente su etichettatura elettronica e gestione degli imballaggi, culminando in una visita esclusiva in cantina con Maurizio Favrel. Un’occasione imperdibile per scoprire come queste novità plasmeranno il futuro del vino, arricchendo la nostra passione e conoscenza.

Il 20 giugno AIGA Treviso e Slow Food Treviso si immergeranno in una conversazione dedicata alle nuove norme del vino. Si discuterà di etichettatura elettronica e gestione degli imballaggi. L’incontro si concluderà con una visita in cantina, nella quale Maurizio Favrel ci farà entrare nel vivo. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Le nuove norme del vino

In questa notizia si parla di: norme - vino - treviso - entrare

11esima edizione del concorso FASCETTA D’ORO oggi a Miane (TV) con la regia tecnica di #Assoenologi e l’organizzazione di @unplitreviso ••• Presto i risultati: Stay Tuned ? @primavera_prosecco @assoenologi_veneto_orientale @paolo.brogioni.x @ni Vai su Facebook

Le nuove norme del vino; Treviso, crolla il consumo di vino. Fra i ristoratori c'è chi pensa a ospitare i clienti di notte; Le nuove norme del vino.

Vino adulterato a Roma, Latina, Bologna, Catania e Treviso: sequestrati 300mila litri, multe per 290mila euro, sigilli ad aziende per un valore di 11 milioni ilmessaggero.it scrive: in 17 aziende non è stata ritenuta rispettose delle norme per la salute dei consumatori.