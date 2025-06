Le mosse del Mossad in Iran | una base militare clandestina e commando infiltrati per distruggere le difese aeree

Le mosse del Mossad in Iran si dipanano in un'operazione complessa e audace, che coinvolge basi clandestine e commando infiltrati pronti a colpire le difese aeree. Un’azione di lunga preparazione, frutto di anni di pianificazione segreta tra Israele e l’IDF, culminata con il raid “Forza del Leone”. Questa operazione dimostra ancora una volta la spietata determinazione di Israele nel proteggere i propri interessi e la propria sicurezza.

Un' infiltrazione "profonda" nel Paese e così sofisticata che, non ne fanno mistero nemmeno le fonti della sicurezza israeliana, era stata preparata da "molto tempo". L' operazione "Forza del leone" – con la quale Israele ha attaccato l' Iran nella notte – ha potuto contare sul decisivo contributo del Mossad direttamente sul suolo iraniano. Un raid organizzato probabilmente per anni in stretta collaborazione tra l' Idf e l'agenzia di intelligence, che ha totalmente eluso il controspionaggio del regime. In vista degli attacchi aerei contro le strutture militari e nucleari, gli 007 hanno istituito una base militare in Iran, dove sono stati immagazzinati droni, introdotti clandestinamente nel Paese "molto tempo prima", hanno spiegato fonti di sicurezza al Times of Israel.