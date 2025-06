Le miniere dismesse della Bergamasca | nuove frontiere per invecchiare vini birra e formaggi

Scopri le miniere dismesse della Bergamasca, un tesoro nascosto che apre nuove frontiere per l'affinamento di vini, birra e formaggi. Un territorio ricco di storia e innovazione, dove aziende agricole sperimentano ambienti naturali insoliti per far maturare i loro prodotti in modo unico e autentico. Una curiosità affascinante che trasforma il passato industriale in un presente di eccellenza gastronomica, invitandoti a esplorare questa sorprendente tendenza.

LA CURIOSITÀ. Crescono in provincia di Bergamo le esperienze di aziende agricole che sperimentano metodi di affinamento in ambienti naturali insoliti, per far "maturare" i propri prodotti.

