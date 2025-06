Le lacrime del fidanzato | Dovevo esserci io lì sotto Come è potuto accadere?

Un dramma che lascia il cuore appesantito e la mente in tumulto. La tragica perdita di Elisa, uccisa dai rami caduti nel parco delle Cascine, scuote Firenze e ricorda quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile. In questo momento di dolore, il suo fidanzato si trova a confrontarsi con un senso di colpa e incredulità , chiedendosi perché proprio lei. La speranza ora è che emergano verità e conforto in un contesto tanto sconvolgente.

Firenze, 13 giugno 2025 – “Dovevo esserci io lì sotto, così non si sarebbe fatta niente. PerchĂ© proprio lei? PerchĂ©?”. Le mani tremanti, le lacrime che bagnano il viso pallido di chi ha assistito a una scena che difficilmente dimenticherĂ . Il fidanzato di Elisa, la ragazza colpita dai due rami crollati ieri nel parco delle Cascine, è sotto choc. Riesce a parlare a stento, i singhiozzi di un pianto liberatorio spezzano la sua voce. I proprietari del chiosco a due passi dal luogo dell’incidente lo cingono alle spalle. Lui si sfoga: “Veniamo da Monza – spiega – per vedere il concerto dei Guns N’ Roses. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le lacrime del fidanzato: “Dovevo esserci io lì sotto. Come è potuto accadere?”

