Le indagini dell’Arma Rapinò turista belga In carcere un 21enne

Le indagini hanno condotto all'arresto di un 21enne implicato in due episodi di rapina ai danni di turisti lungo la passeggiata del Lungomare, nel cuore di un gennaio insolito. In pieno giorno e tra la folla, i due attacchi hanno scosso la tranquillitĂ della zona, evidenziando come la criminalitĂ possa sfidare anche la luce del sole. Entrambi gli episodi sono caratterizzati da una particolare...

In rapida successione scaraventarono a terra una donna di sessant’anni nel tentativo di rubarle la borsetta e, poco dopo, riuscirono invece nell’intento di rapinare una giovane turista, appena diciottenne, di nazionalitĂ belga. I due episodi avvennero nel mese di febbraio lungo la Passeggiata. In pieno giorno, e dunque col Lungomare affollato di persone a passeggio per godersi il sole in pieno inverno. Entrambi caratterizzati da una particolare violenza, che destò inevitabilmente un profondo allarme sociale. Dopo un’intensa attivitĂ investigativa, a distanza di circa quattro mesi dai fatti, la sezione operativa della Compagnia dei Carabinieri di Viareggio è riuscita a rintracciare uno dei presunti autori: un 21enne. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le indagini dell’Arma. Rapinò turista belga. In carcere un 21enne

In questa notizia si parla di: turista - belga - indagini - arma

Con la bici contro un'auto che sta svoltando, gravissimo turista belga in vacanza in Italia - Un grave incidente ha scosso Montale, riportando alla luce il tema della sicurezza stradale per ciclisti e automobilisti.

Le indagini dell’Arma. Rapinò turista belga. In carcere un 21enne; Viareggio, rapine lungo la Passeggiata: arrestato 21enne. La ricostruzione dei due episodi choc; Napoli, turista belga accoltellato senza motivo in via Poerio: 10 giorni di prognosi.

Turiste investite a Roma, svolta nelle indagini: denunciato 40enne Si legge su roma.corriere.it: Svolta nelle indagini sull’investimento mortale di due turiste belghe sulla bretella dell’autostrada A/24 all’altezza di Tor Cervara, alle porte di Roma.