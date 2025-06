Le imprese del biomedicale | Cispadana è ora di costruire

Le imprese del biomedicale cispadano si uniscono in un grido d’allarme, chiedendo chiarezza e rapidità sulla realizzazione della Cispadana. Con il nuovo rinvio della procedura per la concessione dell’A22 al 30 giugno 2025, il settore si trova di fronte a una crescente incertezza che minaccia la sua competitività. Tra queste, molte delle realtà più innovative e strategiche del tessuto produttivo nazionale si preparano a fare sentire la propria voce, affinché le questioni di sviluppo non restino in stand-by.

Le imprese del distretto di Mirandola chiedono chiarezza e tempestività riguardo alla realizzazione della Cispadana. Il nuovo slittamento della procedura per la concessione dell’ Autostrada A22, ora posticipata al 30 giugno 2025, sostiene il gruppo di 17 imprese riunito attorno alla associazione " We Care " riporta al centro un tema che impatta direttamente sulla competitività del tessuto produttivo nazionale. Tra queste figurano molte delle principali imprese del settore biomedicale, ma anche altre importanti realtà imprenditoriali che caratterizzano e qualificano il territorio: Qura, Livanova, Encaplast, Eurosets, Acea Costruzioni, AeC Costruzioni, Hmc, Fresenius Kabi, Haemotronic, Autocarrozzeria Imperiale, Mold&Mold, Pavani Group e Innova Finance. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le imprese del biomedicale: "Cispadana, è ora di costruire"

