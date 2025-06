le gare trasmesse anche in usa nuove regole sul sabbione un magnifico conti per la finale

Un emozionante spettacolo di tradizione e sport si prepara a incantare il pubblico, con le nuove regole sul sabbione che rendono ancora più avvincente la finale di San Giovanni del Calcio Storico. Con Carlo Conti come Magnifico Messere, l'evento promette momenti unici e coinvolgenti, unendo storia, passione e talento. Questi eventi straordinari restano un patrimonio da vivere e raccontare, creando ricordi indelebili negli appassionati di tutto il mondo.

di Carlo Casini FIRENZE Sarà il presentatore televisivo Carlo Conti il Magnifico Messere della finale di San Giovanni del Calcio storico. Mentre per le due semifinali, questa prestigiosa carica un tempo riservata ai Gonfalonieri di Giustizia sarà data ai campioni di nuoto della Rari Nantes Florentia Lorenzo Zazzeri, Matteo Restivo e Filippo Megli, nella prima disfida del 14 che vedrà sul sabbione i Rossi combattere contro gli Azzurri; in quella del 15 invece, Bianchi contro Verdi, il titolo di Magnifico Messere andrà a Francesco Puleo, allenatore e fondatore dell’omonimo team, "che non posso ancora chiamare maestro perché maestri si diventa dopo i 40 anni, ma per me è già un maestro", chiosa l’assessora allo Sport Letizia Perini, mentre quello di Leggiadra Madonna alla pugilessa Martina Righi. 🔗 Leggi su Lanazione.it