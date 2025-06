Le formiche che prevedono il futuro e ragionano come un unico cervello | il segreto è l'intelligenza collettiva

Immaginate un esercito di formiche che anticipa il futuro e si muove all’unisono, come un unico cervello. Un nuovo studio svela il segreto di questa intelligenza collettiva, basata su segnali chimici che permettono loro di prendere decisioni anche senza aver mai visto il cibo. È come se la colonia fosse un cervello condiviso, capace di prevedere e agire in modo coordinato. Continua a leggere per scoprire come queste piccole creature rivoluzionano il nostro concetto di intelligenza naturale.

