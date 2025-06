Le eroine dei libri di Jane Austen diventano icone beauty per l' esate 2025 Ecco di tendenza la Jane Austen Bang per vibes alla Elizabeth Bennet

Le eroine di Jane Austen conquistano l’estate 2025 con un tocco di stile irresistibile: le Jane Austen Bangs, la tendenza beauty che unisce romanticismo d’altri tempi a un mood moderno da social. Ispirate alle protagoniste ottocentesche ma perfettamente aggiornate, queste frange morbide e ondulate sono il must-have del momento, grazie anche al revival estetico alimentato da serie come Bridgerton e la glamour apparizione di Leighton Meester. Scopri come reinventare il fascino senza tempo!

T ra romanticismo d'altri tempi e mood da social contemporaneo, le Jane Austen Bangs sono la nuova ossessione beauty del momento. Complici il revival estetico lanciato da serie come Bridgerton e l'apparizione glam di Leighton Meester ai Critics' Choice Awards 2025, questa frangia morbida e leggermente ondulata si ispira alle protagoniste dei romanzi ottocenteschi, ma si adatta perfettamente allo stile rilassato e sofisticato delle nuove generazioni. Il risultato? Un look femminile, volutamente imperfetto e incredibilmente versatile.