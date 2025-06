Le cause dell’attacco di Israele all’Iran Trump | Sapevo ma Usa non coinvolti

L’attacco di Israele all’Iran ha suscitato molte domande e speculazioni, soprattutto riguardo alle sue cause profonde. Dietro questa escalation si nascondono tensioni di lunga data legate alla questione nucleare e agli equilibri geopolitici nel Medio Oriente. Mentre il presidente Donald Trump afferma di aver conosciuto in anticipo i piani israeliani, ribadendo che gli Stati Uniti non sono coinvolti, si apre un capitolo complesso e delicato che potrebbe ridisegnare gli scenari regionali.

Le cause dell’attacco di Israele all’Iran. Tutto nasce da lontano e dalla questione nucleare. Il presidente americano Donald Trump ha affermato che era a conoscenza dei piani di attacco di Israele all’Iran in anticipo ma ha ribadito che gli Usa non sono coinvolti. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Le cause dell’attacco di Israele all’Iran. Trump: “Sapevo ma Usa non coinvolti”

